МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Отечественный бренд мужской одежды и обуви Henderson вышел на армянский рынок, первый магазин открылся в Ереване, сообщили в пресс-службе компании. "Белуга Групп" продала права на бренд водки Beluga за 75 миллионов долларов

"Крупнейший российский федеральный ретейлер мужской одежды, обуви и аксессуаров Дом моды Henderson выходит на международный рынок. Сегодня состоялось открытие первого салона Henderson в Армении… Салон мужской моды Henderson в Ереване площадью около 400 квадратных метров расположился на первом этаже торгового центра Rio Mall", — сказано в релизе.

В магазине представлена мужская одежда, обувь и аксессуары, а также косметика и парфюмерия. Кроме того, для покупателей доступна услуга корректировки одежды по фигуре. При этом в планах компании открыть в ноябре текущего года флагманский салон в центре армянской столицы.

Как отметили в пресс-службе, выход на международный рынок — важный шаг в рамках стратегии развития бренда. Там указали, что Армения – член Евразийского экономического союза, и ведение бизнеса здесь подразумевает комфортные таможенные условия и банковские сервисы. Кроме-того, согласно данным интернет-магазинов, армянские покупатели заинтересованы в российском бренде.