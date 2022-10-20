БЕРЛИН, 20 окт — ПРАЙМ. Автоконцерн Volkswagen рассматривает продажу дочерней компании "Фольксваген Груп Рус" как возможную опцию в случае невозможности перезапуска производства в России, сообщили в головном офисе компании. СМИ: Volkswagen ищет покупателей на свой российский завод

"Мы постоянно следим за ситуацией и рассматриваем различные сценарии ведения дальнейшего бизнеса в России. Один из вариантов — продажа активов "Фольксваген Груп Рус" третьему лицу. Однако решение по этому поводу еще не принято", — заявил пресс-секретарь компании.

В компании подчеркнули, что "Фольксваген Груп Рус" остановила производство в России 3 марта 2022 года вплоть до дальнейших распоряжений, но сотрудники на заводе в Калуге работают по сокращенному графику в соответствии с нормами трудового законодательства России.

"В связи с высокой степенью неопределенности в целом, мы до сих пор не можем сделать какие-либо заявления о возможном перезапуске производства в России", — добавил спикер.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в компании сообщило, что после приостановки производства на заводе в Калуге в марте этого года, автоконцерн Volkswagen на данный момент не рассчитывает на возобновление работы в России и ищет покупателей на этот актив.