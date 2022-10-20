МАДРИД, 20 окт — ПРАЙМ. Испанская группа Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), ведет переговоры по продаже своих магазинов в России ливанской группе Azadea, сообщила газета Cronica Global. Inditex ведет переговоры о российских активах с заинтересованными сторонами

У Azadea уже есть франшизы Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре, пишет газета. Ливанская компания уже начала собирать команду в Дубае, которая будет полностью посвящена проекту.

Согласно Modaes, ведущей газете экономической информации о модном бизнесе в Испании, до начала конфликта на Украине Россия была крупнейшим международным рынком для Inditex. В конце 2021 года у компании было около 515 магазинов в стране, которые генерировали 6% от общего оборота Inditex, что в 2021 году, по подсчетам Credit Suisse, составило почти 1,7 миллиарда евро.

Ранее на этой неделе Inditex сообщила РИА Новости, что ведет предварительные переговоры с заинтересованными сторонами относительно судьбы российских активов.

В России группа Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики, чтобы вернуться на рынок РФ. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания надеется вернуться в Россию, "как только это станет возможным".