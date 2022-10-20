МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. АФК "Система", покупающая 47,7% акций производителя и ритейлера одежды Melon Fashion Group (управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela), предложила остальным акционерам компании выкуп их акций по цене этой сделки, сообщила корпорация. АФК "Система" подаст в правкомиссию документы по сделке с Melon

В среду она сообщила, что приобретает 47,7% акций Melon Fashion Group у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding AB и группы частных инвесторов за 15,8 миллиарда рублей.

"Уважая интересы акционеров АО "Мелон Фэшн Груп", мы решили выступить с предложением о выкупе принадлежащих им акций по цене сделки, анонсированной 19 октября 2022 года. Письмо с просьбой известить всех акционеров компании о такой возможности направлено нами в адрес совета директоров АО "Мелон Фэшн Груп", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в совокупности АФК "Система" готова приобрести до 100% уставного капитала "Мелон Фэшн Груп". При этом предложение действует до 3 ноября 2022 года.

"Желание воспользоваться нашим предложением уже изъявили несколько акционеров в России и Швеции. … Акционеры, желающие воспользоваться предложением, могут обращаться в IR-службу АФК "Система", — утончили в компании.