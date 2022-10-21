МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Каждый второй производитель пива в РФ занижает объемы производства, чтобы снизить акцизные платежи, говорится в результатах исследования общественной организации "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ), с которыми ознакомились РИА Новости. В Германии повышают цены на пиво на фоне инфляции

"Надзорные органы выявили нарушения заявляемых объемов у 31 (48%) из 65 крупнейших компаний. …В прошлом году потери бюджета составили 30 миллиардов рублей, из которых 27 миллиардов рублей возникли из-за неуплаты акцизных сборов", — указывается в исследовании.

При этом доля оборота нелегальной продукции в пивной отрасли продолжает расти — с 11,3% в 2019 году до 16,6% в 2021 году — с сохранением негативной тенденции, отмечает ОПИ со ссылкой на данные Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции при Минфине (ННКЦ).

"Ситуация усугубляется постоянными нарушениями в части качества продукции, которые фиксируют проверяющие ведомства и Роскачество, а также наличием многочисленных каналов сбыта, позволяющих реализовывать неучтенную и некачественную продукцию, в роли которых успешно выступают предприятия общественного питания: кафе, рестораны, бары", — подчеркнул председатель ОПИ Олег Павлов. Российские пивовары оценили озвученные сроки маркировки пива

В связи с этим организация просит принять меры для усиления контроля в области производства пива, в частности, ввести маркировку, которая обеспечит прослеживаемость товара.

Минпромторг в начале августа предлагал запустить в РФ обязательную электронную маркировку пива, в том числе и безалкогольного, а также слабоалкогольных напитков с 1 апреля 2023 года. Эксперимент по маркировке стартовал 1 апреля 2021 года и должен продлиться до 28 февраля 2023 года: в его рамках маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.