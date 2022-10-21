МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Ретейлер Metro AG по итогам 2021-2022 финансового года (завершился 30 сентября) зафиксировал рост продаж в России на 22,3% в годовом выражении, до 2,9 миллиарда евро, свидетельствуют предварительные результаты компании. Эксперты назвали продукты, подешевевшие в России больше всего

За прошлый квартал показатель при этом увеличился на 39,6% в годовом выражении — до 0,8 миллиарда евро. Рост сопоставимых продаж в России за квартал составил 5,1%, за год — 7,9%.

В целом продажи компании за минувший финансовый год выросли на 20,1%, до 29,8 миллиарда евро, за четвертый квартал – на 12,1%, до 8 миллиардов. Также, согласно данным отчета, группа Metro увеличила сопоставимые продажи и в финансовом году, и за последний квартал на 11,8%.

Metro AG — группа компаний, основанная в результате слияния Metro Cash & Carry, Kaufhof Holding AG и Asko Deutsche Kaufhaus AG. Компания работает в 30 странах, ее штат насчитывает более 95 тысяч человек.