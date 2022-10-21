ПАРИЖ, 21 окт — ПРАЙМ. Глава французского агентства APE сегодня заявил, что запланированная полная национализация электроэнергетического гиганта EDF может "в теории" завершиться к концу этого года. Французская EDF объявила об окончании работ на трех атомных энергоблоках

В настоящее время правительству Франции принадлежит более 80% акций компании. Летом правительство заявило, что планирует полностью приобрести EDF.