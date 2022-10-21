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2022
https://1prime.ru/business/20221021/838538448.html
Во Франции назвали сроки полной национализации компании EDF
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Глава французского агентства APE сегодня заявил, что запланированная полная национализация электроэнергетического гиганта EDF может "в теории" завершиться к концу этого года. В... ПРАЙМ, 21.10.2022
энергетика, бизнес, новости, франция, edf, энергетика, национализация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПАРИЖ, 21 окт — ПРАЙМ. Глава французского агентства APE сегодня заявил, что запланированная полная национализация электроэнергетического гиганта EDF может "в теории" завершиться к концу этого года.
В настоящее время правительству Франции принадлежит более 80% акций компании. Летом правительство заявило, что планирует полностью приобрести EDF.