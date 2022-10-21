МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Директор по производству BMW Милан Неделькович ожидает, что стабилизация производственных цепочек приведет к явному улучшению прибыльности в следующем году. Об этом он заявил в интервью на автозаводе компании в Лейпциге. СМИ: BMW может перенести производство электрических версий Mini в Китай

С точки зрения производства, Неделькович не ожидает снижения рентабельности компании.

"Неоднократные недопоставки и необходимость перепланировать производство привели к некоторой неразберихе. Непосредственным результатом стабилизации, которую мы наблюдаем в этом отношении, должно стать явное улучшение нашей рентабельности", — заявил он.

Дефицит полупроводников, вероятно, будет оказывать давление на автопроизводителя как минимум до середины следующего года, добавил Неделькович.

Отвечая на вопрос о новых экспортных ограничениях в США, лишающих Китай доступа к их полупроводниковым технологиям, Неделькович заявил: "Этот технологический разрыв, безусловно, усиливается. Однако уничтожить взаимозависимость сразу же невозможно — эта отрасль слишком взаимосвязана".

По его словам, Европа отстает от США в своем стремлении стать более независимой от поставок полупроводников, и, хотя оба региона выражают одни и те же намерения, в Европе предпринимается меньше активных действий.

В марте BMW снизила прогноз маржи в автомобильном подразделении до 7%-9% с 8%-10% из-за последствий российской спецоперации на Украине. В августе компания заявила, что ожидает небольшого снижения годовых продаж по сравнению с прошлым годом и волатильности во втором полугодии.

Тем не менее продажи в 3-м квартале снизились меньше, чем по итогам первых двух кварталов этого года, отчасти благодаря восстановлению продаж в Китае.

Но, поскольку ситуация на энергетическом рынке и в сетях поставок в Европе остается неопределенной, Неделькович не готов делать прогнозы по производству на следующий год.

Автопроизводитель заявил, что может уменьшить потребление газа в Германии на 15%, чтобы способствовать стабилизации энергоснабжения с помощью таких мер, как понижение температур, однако, как предупредил Неделькович, это будет зависеть от того, насколько холодной окажется эта зима.