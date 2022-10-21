МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской Schlumberger, крупнейшей в мире сервисной компании в области добычи нефти и газа, за первые девять месяцев 2022 года составила 2,41 миллиарда долларов, что вдвое выше прошлогоднего показателя, говорится в пресс-релизе компании. Чистая прибыль Goldman Sachs за девять месяцев снизилась на 45 процентов

Разводненная прибыль на акцию составила 1,65 доллара после 0,9 доллара в аналогичном периоде прошлого года. Выручка компании в отчетном периоде выросла в годовом выражении на 21%, до 20,213 миллиарда долларов.

В третьем квартале Schlumberger получил чистую прибыль в 919 миллионов долларов, что в 1,6 раза больше прошлогоднего показателя. Разводненная прибыль на акцию составила 0,63 доллара после 0,39 доллара год назад. Выручка компании при этом выросла на 28%, до 7,477 миллиарда долларов.

Выручка от работ на территории Северной Америки за квартал увеличилась на 37% в годовом выражении — до 1,543 миллиарда долларов. Выручка от контрактов в Европе, странах СНГ и Африке выросла на 38%, до 2,039 миллиарда долларов. На Ближнем Востоке и в Азии выручка в годовом выражении увеличилась на 15%, до 2,334 миллиарда долларов.

Компания Schlumberger — ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 85 странах. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.