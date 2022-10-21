ТОКИО, 21 окт — ПРАЙМ, Ксения Нака. Японская компания Fast Retailing, которой принадлежит марка одежды Uniqlo, комментируя РИА Новости появившиеся в некоторых СМИ сообщения об уходе компании с российского рынка, сообщила, что статус временной приостановки работы в России остается без изменений. СМИ: японский одежный ритейлер Uniqlo сокращает сеть в России

В некоторых СМИ появились сообщения о том, что японский ритейлер Uniqlo якобы сокращает сеть в России. Со ссылкой на сотрудников компании указывалось, что персонал уведомили о подготовке некоторых магазинов, чья работа была приостановлена, к полному закрытию. Кроме того, сообщалось, что сокращения коснулись магазинов в регионах.

"В марте компания Fast Retailing временно приостановила работу "Uniqlo Россия", и этот статус остается без изменений. В связи с отсутствием обозримых перспектив возобновления работы мы закрыли три магазина", — рассказала представитель компании.

В марте сеть Uniqlo заявила, что приостанавливает деятельность в России из-за "ряда возникших трудностей", а также интернет-магазина, при этом компания продолжит поддерживать своих сотрудников.