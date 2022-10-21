LG опровергла информацию о планах переноса производства из России
LG: информация о планах перенести производство из России не соответствует действительности
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Южнокорейская LG Electronics заявила, что информация планах производителя бытовой техники перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан не соответствуют действительности. Об этом сообщает южнокорейское агентство Newsis со ссылкой на представителя компании.
Ранее газета "Коммерсантъ", сославшись на источники на рынке бытовой техники, писала, что руководство LG обсуждает возможность переноса завода из России в Узбекистан или Казахстан.
"Сейчас перенос завода не рассматривается. (Сообщения СМИ – ред.) никак не соответствуют действительности", — заявил Newsis представитель LG.
Как отмечает агентство, LG Electronics в сентябре 2006 года стал первым южнокорейским производителем, открывшим завод по производству бытовой техники в России — в Рузском районе Московской области.
В марте, LG прекратила поставки продукции в Россию, а завод практически прекратил функционировать, поддерживая лишь минимальную деятельность.