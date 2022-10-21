МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Южнокорейская LG Electronics заявила, что информация планах производителя бытовой техники перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан не соответствуют действительности. Об этом сообщает южнокорейское агентство Newsis со ссылкой на представителя компании. LG планирует перенести производство из России в Среднюю Азию

Ранее газета "Коммерсантъ", сославшись на источники на рынке бытовой техники, писала, что руководство LG обсуждает возможность переноса завода из России в Узбекистан или Казахстан.

"Сейчас перенос завода не рассматривается. (Сообщения СМИ – ред.) никак не соответствуют действительности", — заявил Newsis представитель LG.

Как отмечает агентство, LG Electronics в сентябре 2006 года стал первым южнокорейским производителем, открывшим завод по производству бытовой техники в России — в Рузском районе Московской области.

В марте, LG прекратила поставки продукции в Россию, а завод практически прекратил функционировать, поддерживая лишь минимальную деятельность.