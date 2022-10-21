МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты планируют инвестировать в российские высокотехнологичные компании, открывать у себя их представительства, а также развивать партнерство в областях космоса, медицины, зеленой энергетики. Об этом сообщил замминистра экономики ОАЭ Абдулла Ахмед Мохамед Салех Аль Салех. СМИ: ОАЭ и Саудовская Аравия могут вложить средства в Credit Suisse

Замглавы Минэкономики на круглом столе "MENA: перспективы в условиях меняющихся геополитических реалий" в рамках форума "Сделано в России" подчеркнул, что уровень технологического развития российских компаний весьма высок. Салех отметил, что ОАЭ готовы инвестировать в их проекты, а также размещать у себя представительства разработчиков.

"Мы хотим развивать отношения в сфере космических технологий… Как известно, Россия обладает и технологиями, и навыками в этой сфере… Мы развиваем сферу возобновляемых источников энергии, это связано с зелёной экономикой и развитием сферы экономики в медицинской, фармацевтической сфере. Имеется такая сфера, как телемедицина. Это те сферы, где мы будем развивать наше сотрудничество. Необходимо также способствовать развитию стартапов", — добавил он.