МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Индийские компании не планируют уходить с российского рынка из-за риска вторичных санкций США, заявил РИА Новости президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги. Россия и Индия обсуждают расширение географии авиарейсов

"Крупные компании, которые работают на рынках разных стран — в США и других — они думают, как быть. Но никто не покидает российский рынок, потому что отношения на уровне государств очень крепкие, и так не только в последнее время, а сложилось исторически со времени обретения независимости Индией. И так будет всегда, несмотря ни на что", — сказал глава палаты в кулуарах экспортного форума "Сделано в России".

Он отметил, что индийский бизнес уже давно работает с Ираном, поэтому имеет опыт обхода санкции.

Кроме того, Наги выразил мнение, что сотрудничество России и Индии только возрастет из-за санкций, потому что у индийских компаний стало меньше конкурентов на российском рынке. По его словам, индийские производители обуви, одежды, продуктов питания и товаров повседневного спроса хотят выходить на российский рынок и наращивать объемы поставок.