МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Минпромторг России проинформировал организации интернет-торговли о поддержке британским косметическим брендом Lamel террористических действий в России на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. На Украине допустили, что Киев останется без тепла этой зимой

Там уточнили, что компаниям было направлено письмо с соответствующей информацией.

"Департамент развития внутренней торговли Минпромторга России обращает ваше внимание, что бренд Lamel Professional (владелец — организация из недружественного государства) открыто оказывает информационную поддержку нанесению военных ударов по гражданской инфраструктуре Российской Федерации", — говорится в письме.

Ранее британский бренд декоративной косметики Lamel, основанный украинкой Натальей Яроменко, опубликовал серию сторис в своем аккаунте в одной из соцсетей с подборкой "огненных" макияжей и назвал день ЧП на Крымском мосту (8 октября) праздничным "днем хлопка". В ответ российские магазины косметики объявили бренду бойкот и сняли продукцию Lamel с продажи.

В частности, российские косметические сети "Рив Гош", "Л'Этуаль" и "Золотое яблоко" вывели продукцию бренда из ассортимента магазинов. Однако на некоторых маркетплейсах косметика ещё оставалась доступна. Позже и крупные онлайн-площадки начали снимать с продажи товары бренда.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.