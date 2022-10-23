МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Причиной крупного пожара, произошедшего в пятницу на складе в подмосковном Ногинске, стали сварочные работы, сообщило ГСУСК России по Московской области в Telegram-канале. В Подмосковье загорелся склад

"Организована проверка по факту нарушений требований пожарной безопасности, в результате чего произошло возгорание в производственно-складском помещении, расположенном в сельском поселении Буньково… В ходе проверки установлено, что 21 октября в производственно-складском помещении произошло возгорание в результате производства сварочных работ", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что указанное помещение не работало, внутри было только строительное оборудование. Кроме того, в ходе происшествия никто не пострадал.

"В рамках проверочных мероприятий произведен осмотр места происшествия, изъята документация, опрошены сотрудники, производится оценка ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказано в сообщении.

В пятницу уточнялось, что пожар на складе в Ногинске потушен. Изначально МЧС РФ сообщало о площади возгорания в 4,8 тысячи квадратных метров, но затем скорректировало цифру до 2 тысяч.