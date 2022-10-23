МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Директор украинского завода "Мотор Сич" задержан по подозрению в работе на Россию, сообщила Служба безопасности Украины. Его фамилию ведомство не называет. Киев передал украинской компании арестованные российские корабли

Ранее украинское издание "ЗаБору" сообщило со ссылкой на источники в силовых службах, что правоохранители провели обыски у директора украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и везут его под конвоем в Киев.

Богуслаев также является Героем Украины и бывшим депутатом Верховной рады.

"СБУ задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" по подозрению в работе на РФ… Задержание произошло в рамках уголовного производства относительно незаконной поставки со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации", — сказано в сообщении СБУ в Telegram-канале.

По данным службы, также задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Ведомство считеает, что задержанные "наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей" в другое государство.

В СБУ также полагают, что указанные лица "действовали в сговоре" с представителями российского "Ростеха".

"Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору", — добавили в ведомстве.

Эти статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.