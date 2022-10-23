СБУ: директор завода "Мотор Сич" задержан по подозрению в работе на Россию
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Директор украинского завода "Мотор Сич" задержан по подозрению в работе на Россию, сообщила Служба безопасности Украины. Его фамилию ведомство не называет.
Ранее украинское издание "ЗаБору" сообщило со ссылкой на источники в силовых службах, что правоохранители провели обыски у директора украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и везут его под конвоем в Киев.
Богуслаев также является Героем Украины и бывшим депутатом Верховной рады.
"СБУ задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" по подозрению в работе на РФ… Задержание произошло в рамках уголовного производства относительно незаконной поставки со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации", — сказано в сообщении СБУ в Telegram-канале.
По данным службы, также задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Ведомство считеает, что задержанные "наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей" в другое государство.
В СБУ также полагают, что указанные лица "действовали в сговоре" с представителями российского "Ростеха".
"Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору", — добавили в ведомстве.
Эти статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.
https://1prime.ru/business/20221023/838555766.html