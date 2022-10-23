МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Центральноафриканская Республика (ЦАР) хотела бы сотрудничать с российскими компаниями в добыче алмазов, но пока нет предложений с их стороны, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента республики Симплис Саранджи. ЦАР готова сотрудничать с Россией по экспорту ресурсов

"Мы были бы рады такому сотрудничеству. Нас обвиняют в том, что якобы ЦАР предоставляет российским компаниям право на разведку и добычу алмазов. Я могу вас заверить как председатель парламента: такого никогда не было, потому что в нашей конституции есть статья 60, которая определяет порядок добычи алмазов. Если вы приезжаете в ЦАР и хотите заняться разведкой алмазов, вам нужно пройти комиссию в министерстве полезных ископаемых, которое запросит разрешение у парламента, и получить там одобрение", — сказал он.

Саранджи отметил, что за период его нахождения на посту ни одна фирма из России не обращалась к руководству республики с запросом по поводу разведки алмазов.

По словам политика, он обсудил в ходе визита в Москву с председателем Госдумы Вячеславом Володиным поддержку, которую Россия оказывает его стране в вопросе борьбы с отменой эмбарго на добычу алмазов в ЦАР.

"Наша страна является экспортером алмазов на мировой рынок, но после политического кризиса на нас наложили эмбарго. С председателем Госдумы РФ мы обсуждали эту проблему, и он заверил меня в поддержке России в этом деле", — пояснил Саранджи.

Он отметил, что РФ оказывала содействие, находясь в статусе председателя процесса Кимберли (Схема сертификации алмазов, утвержденная ООН), а сейчас его занимает Ботсвана.

Политик рассказал, ссылаясь на замминистра финансов России, что она не смогла поспособствовать снятию эмбарго, пока была председателем, но она в хороших отношениях с руководством Ботсваны, поэтому работа в этом направлении продолжится.

"Мы очень надеемся, что все нормализуется и люди во всем мире получат доступ к центральноафриканским алмазам", — отметил представитель парламента ЦАР.

Ранее министр полезных ископаемых ЦАР Руфин Бенам Белтонгу заявил РИА Новости, что ожидает визита представителей Росгеологии для обсуждения новых проектов с Россией. Он также добавил, что ЦАР обладает большим потенциалом по добыче полезных ископаемых, в стране есть залежи более 400 различных минералов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.