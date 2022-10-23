МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Уже в начале ноября будет подготовлен проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста, при этом станут понятны и сроки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале. Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря

"Подробно отрабатываем вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной железнодорожной ветки. В начале ноября уже получим сроки и проектное решение, как приводить в порядок железнодорожную ветку", — сказал он.

Ранее Хуснуллин сообщал, что восстановление железнодорожной части Крымского моста начнется после завершения обследования, сейчас движение идет только по одной линии.