МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. "Ростех" принял меры по импортозамещению и не сотрудничает с предприятием "Мотор Сич" с 2014 года, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе госкорпорации. СБУ подтвердила задержание директора завода "Мотор Сич"

"Украинские двигатели ставились на вертолетную технику до 2014 года, это общеизвестно. Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства", — сказали в "Ростехе".

Ранее СБУ заявила о задержании директора завода "Мотор Сич", а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, их подозревают в работе на РФ. СБУ утверждала, что задержанные якобы "действовали в сговоре" с представителями российского "Ростеха".