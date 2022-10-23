МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Самолет Су-30 упал в Иркутске во время приемо-сдаточного полета, экипаж погиб, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В Иркутске самолет Су-30 упал на двухэтажный дом

"Сегодня в Иркутске, ориентировочно в 17.30, во время приемо-сдаточного полета потерпел крушение самолет Су-30СМ. Самолет упал в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска. Экипаж погиб", — сказано в сообщении компании.

В ОАК также сообщили, что создадут комиссию для расследования происшествия. В ней примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.

"Степень ущерба на земле устанавливается. Мы находимся во взаимодействии с чрезвычайными службами", — заявили в ОАК.