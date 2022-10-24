МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Фильм "Сердце Пармы" с актером Сергеем Пускепалисом возглавил прокат в России и СНГ со сборами 99,5 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com. IMAX запретил показывать в России даже российские фильмы, заявил прокатчик

Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой.

Вторую строчку рейтинга занял фантастический боевик с Дуэйном Джонсоном в главной роли "Черный Адам", собравший 49,5 миллионов рублей. На третьем месте расположилась семейная комедия Антона Богданова "Иван Семенов. Школьный переполох", собравшая 27,9 миллиона.

На четвертом месте – комедийный ужастик "Паранормальные явления. Дом призраков" (22,5 миллиона). Замыкает пятерку лидеров фильм Петра Тодоровского "Лавстори" с Александром Петровым и Вильмой Кутавичюте (17,4 миллиона).