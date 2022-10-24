МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Малый бизнес РФ за последние полгода усилился в сферах продуктовой торговли, а новых салонов красоты и магазинов одежды стало открываться меньше, свидетельствуют данные исследования компаний "Эвотор" и "Деловая среда", которые есть у РИА Новости.

"В апреле-сентябре 2022 года наибольшая динамика регистраций нового бизнеса оказалась в сферах оптовой торговли и предоставления продуктов питания и напитков – прирост новых ИП и ООО в этих нишах составил по 9% год к году. С небольшим отрывом следует розничная торговля – этот вид бизнеса выбрали на 8% предпринимателей больше, чем годом ранее", — говорится в исследовании.

В общей сумме открытых во втором-третьем кварталах новых точек, по данным "Эвотора", 6% пришлось на специализированные продуктовые магазины (год назад — 4%), 5% — на пивные магазины (год назад — 3%), 4% — на кофейни (год назад — 3%). Кроме того, доля открытых за этот период киосков с готовой едой выросла на 1 процентный пункт, до 5%, а табачных киосков — на 2 процентных пункта, тоже до 5%. Между тем доля открытых за тот же период салонов красоты по сравнению с той, что была год назад, снизилась на 2 процентных пункта — до 2%, магазинов одежды — на ту же величину — до 12%.

Согласно данным "Деловой среды", положительная динамика по приросту новых бизнесов сохранилась и в сферах строительства зданий (на 3%), а также операций с недвижимостью и специализированных строительных работ (по 1%). Снижение темпов прироста показали услуги по перевозке пассажиров и грузов: во втором и третьем кварталах количество новых компаний в этой сфере упало почти на треть относительно аналогичных показателей 2021 года. Регистрировать юрлицо для оказания услуг в области права и бухучета стали на 10% реже, а для торговли и ремонта автотранспорта — реже на 1%.

"В апреле-сентябре 2022 года чаще всего новые ИП и ООО открывались в Москве (12%), Московской области (7%), Краснодарском крае (5%), Санкт-Петербурге (4%) и в Ростовской области (3%). При этом в сравнении с прошлым годом Краснодарский край стал лидером по приросту новых бизнесов – количество регистраций здесь выросло на 39% год к году, что позволило региону переместиться в тройку лидеров", — говорится в материалах.

"Деловая среда" в ходе исследования проанализировала свыше 130 тысяч индивидуальных предпринимателей и организаций, открытых с апреля по сентябрь в текущем и прошлом году через собственный сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета. Аналитики "Эвотора" распределили новые используемые смарт-терминалы компании, активированные за апрель-сентябрь 2022 года, по 125 различным отраслям малого бизнеса.