МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Голландский производитель медицинского оборудования Philips планирует сократить примерно 4000 рабочих мест в попытке оптимизировать оргструктуру, сообщило агентство Reuters со ссылкой на генерального директора компании Роя Джейкобса,. Масштабный отзыв медицинской продукции привел к снижению рыночной стоимости компании за прошедший год примерно на 70%. СМИ: японский одежный ритейлер Uniqlo сокращает сеть в России

Это было первое решение недавно назначенного Джейкобса, который вступил в должность ранее в октябре. Компания продолжает устранять последствия дорогостоящего отзыва дыхательных аппаратов и по-прежнему испытывает трудности из-за проблем в цепочке поставок, которые в сентябре вынудили Philips выпустить предупреждение по прибыли.

"Мой непосредственный приоритет — улучшить качество выполнения задач, чтобы мы могли начать возвращать доверие пациентов, потребителей и клиентов, — указал в заявлении Джейкобс. — Это подразумевает сложное, но необходимое решение немедленно сократить наш штат примерно на 4000 человек по всему миру, которое пришлось нам нелегко".

Сокращение затронет чуть более 5% штата компании, который в прошлом году составил 78 000 человек.

Компания ожидает, что расходы на реорганизацию в ближайшие кварталы достигнут примерно 300 млн евро.

Philips сообщила, что ее скорректированная прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации (EBITA) в 3-м квартале упала на 60% до 209 млн евро.

Сопоставимые продажи снизились на 6% до 4,3 млрд евро. По словам Philips, проблемы с дефицитом поставок оказались намного серьезнее, чем ожидалось, и они продолжат давить на продажи в последние месяцы 2022 года.