МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Компания ООО "Гугл", российское подразделение Google, подала кассационную жалобу на определение апелляционного суда, который в сентябре по ходатайству Роскомнадзора приостановил исполнение определения арбитражного суда Москвы о введении в ее отношении начальной процедуры банкротства – наблюдения, следует из опубликованного определения суда. Суд удовлетворил иск структуры "Газпром-медиа" к Google

Рассмотрение жалобы было назначено на понедельник, но в заседании объявлен перерыв на неделю. Ранее в октябре приостановление наблюдения обжаловал арбитражный управляющий Денис Полийчук. Обе жалобы суд рассмотрит одновременно.

В определении суда о введении наблюдения в ООО "Гугл" по собственному заявлению компании говорится, что Полийчук, член союза арбитражных управляющих "Возрождение", утвержден временным управляющим должника. При этом при оглашении резолютивной части определения в суде было объявлено, что временным управляющим утверждается Вадим Кедров из Сибирской гильдии антикризисных управляющих.

Из материалов дела также следует, что Кедров подавал в суд заявление об исправлении опечатки и ходатайство об ускорении рассмотрения этого заявления. В удовлетворении ходатайства об ускорении ему было отказано, но в соответствующем определении суда он также назван временным управляющим "Гугла". Суд поддержал прекращение ФАС дела о дискриминации в поиске "Яндекса"

Девятый арбитражный апелляционный суд 26 сентября по заявлению Роскомнадзора приостановил вынесенное 12 сентября определение первой инстанции о введении наблюдения до рассмотрения апелляции ведомства на это определение. В пресс-службе Роскомнадзора поясняли, что это связано с неуплатой американской компанией Google назначенного оборотного штрафа в размере 21,7 миллиарда рублей за повторное неудаление противоправной информации. Рассмотрение апелляции Роскомнадзора назначено на 21 ноября.

Между тем, Кедров, Сибирская гильдия антикризисных управляющих и САУ "Возрождение" также подали апелляции на определение арбитражного суда Москвы в отношении утверждения временным управляющим "Гугла" Полийчука. Они будут рассмотрены одновременно с жалобой Роскомнадзора.

В определении суда о введении наблюдения говорится, что, по информации должника, общий размер его денежных обязательств перед кредиторами превышает 18,7 миллиарда рублей, задолженность по оплате труда работников превышает 271 миллион рублей, по обязательным платежам — около 86 миллионов. Вместе с тем у "Гугла" есть дебиторская задолженность в размере более 27 миллиардов рублей, нематериальные и другие активы — на общую сумму более 3,8 миллиарда.