СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — ПРАЙМ. Паромной переправой в Керчи в обоих направлениях с пятницы перевезено более 1,8 тысячи транспортных средств и свыше 2,2 тысячи пассажиров, на линии работают три парома, сообщило министерство транспорта Крыма. Керченская паромная переправа с 9 октября перевезла 16,6 тысячи пассажиров

"21-24 октября с двух сторон паромами перевезено 2274 пассажиров, 1826 транспортных средств", — говорится в сообщении

Работают малотоннажный паром "Керченский-2", а также "Мария" и "Лаврентий" — для перевозки большегрузных автомобилей. В очереди с крымской стороны переправы ожидают 100 транспортных средств, уточнили в ведомстве.

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей: сначала по одной, а позже — по двум полосам. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах, переправа бесплатная.