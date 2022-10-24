РИМ, 24 окт — ПРАЙМ. Почти 70% итальянцев намерены до конца года сократить свои затраты на покупки перед лицом рекордной инфляции и резкого роста тарифов на электричество и газ, сообщила общенациональная ассоциация предпринимателей, работающих в сфере торговли, туризма и оказания услуг населению Confesercenti. Министр обороны Италии предрек населению сложные времена

"Меньше подарков под рождественской елкой и меньше поездок. Высокие цены на энергию и инфляция охлаждают намерения совершать покупки на праздники, ставя под вопрос потребление в размере около 5 миллиардов евро в последние месяцы года", — говорится в докладе, который Confesercenti подготовила на базе опроса общественного мнения, проведенного специализированным институтом SWG среди итальянцев в возрасте от 18 до 65 лет.

Согласно данным этого исследования, 68% итальянцев намерены до конца текущего года заметно сократить свои расходы. Причем если 39% опрошенных пока исключают только "излишние" покупки, то 29% решили уменьшить затраты по всем статьям своего бюджета.

В качестве главной причины такого поведения большинство потребителей называет рост цен (38%) и быстрое повышение тарифов на коммунальные услуги, прежде всего, на свет и газ (24%). Кроме того, 12% опрошенных обосновали свое решение экономить на покупках общим ухудшением экономической ситуации и проблемами с работой, а еще 11% — неуверенностью в будущем. Итальянский певец назвал рост цен на электричество абсурдом

По данным ассоциации, 60% итальянцев считают, что социально-экономические условия перед рождественскими и новогодними праздниками ухудшились по сравнению с 2021 годом, а 49% уже приняли решение сократить расходы на подарки родным и близким.

"Несмотря на заметное снижение цен на газ в эти дни на международном рынке, согласно нашим прогнозам, нынешняя ситуация с высокими счетами продлится до конца 2022 года и лишь после первого квартала 2023 года произойдет первое снижение тарифов", — констатирует Confesercenti.

Согласно последнему докладу Национального института статистики (Istat), инфляция в сентябре составила 8,9% в годовом исчислении, тогда как рост цен на товары так называемой "потребительской корзины" за год увеличился сразу на 10,9%. Столь сильное подорожание основных продуктов питания и товаров личного потребления не фиксировалось в Италии с августа 1983 года.