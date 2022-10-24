МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Coca-Cola Co опубликует результаты за 3-й квартал 25 октября и ожидается, что компания отчитается о росте квартальной выручки, сообщило агентство Reuters. Аналитики узнали, сколько российских пивоваров уклоняются от уплаты акциза

Согласно консенсус-прогнозу 15 аналитиков, подготовленному Refinitiv, выручка увеличилась в годовом сравнении на 4,7% — с 10,04 млрд долларов до 10,52 млрд долларов.

Средний прогноз Refinitiv относительно прибыли Coca-Cola составляет 64 цента на акцию. Средняя оценка прибыли за последние три месяца снизилась примерно на 0,1%.

Текущий средний рейтинг аналитиков по акциям компании — "покупать". Рекомендации распределились следующим образом: 21 аналитик рекомендует "уверенно покупать" или "покупать" бумаги Coca-Cola, 7 — "держать". Ни один аналитик не рекомендует "продавать" или " уверенно продавать" акции компании.

Медианная 12-месячная целевая стоимость акций Coca-Cola составляет 66 долларов, что выше их последней цены закрытия в 55,08 доллара.