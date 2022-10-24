Аналитики спрогнозировали выручку Coca-Cola за третий квартал
Refinitiv: аналитики ждут роста выручки Coca-Cola за третий квартал на 4,7 процента
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Coca-Cola Co опубликует результаты за 3-й квартал 25 октября и ожидается, что компания отчитается о росте квартальной выручки, сообщило агентство Reuters.
Согласно консенсус-прогнозу 15 аналитиков, подготовленному Refinitiv, выручка увеличилась в годовом сравнении на 4,7% — с 10,04 млрд долларов до 10,52 млрд долларов.
Средний прогноз Refinitiv относительно прибыли Coca-Cola составляет 64 цента на акцию. Средняя оценка прибыли за последние три месяца снизилась примерно на 0,1%.
Текущий средний рейтинг аналитиков по акциям компании — "покупать". Рекомендации распределились следующим образом: 21 аналитик рекомендует "уверенно покупать" или "покупать" бумаги Coca-Cola, 7 — "держать". Ни один аналитик не рекомендует "продавать" или " уверенно продавать" акции компании.
Медианная 12-месячная целевая стоимость акций Coca-Cola составляет 66 долларов, что выше их последней цены закрытия в 55,08 доллара.