МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") планирует запустить первое в России производство особо чистого германия, старт проекта намечен на 2023 год, сообщили в "Ростехе". "Ростех" начал серийное производство защищенных роутеров

"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" планирует запустить производство особо чистого материала – полуметалла германия… Практический старт проекта запланирован на 2023 год", — говорится в сообщении.

Германий используется при изготовлении инфракрасной оптики, оптоволоконных систем и полупроводниковых диодов, в устройствах, фиксирующих гамма-излучение. Элемент также входит в состав фотоэлектрических преобразователей, широко используемых в солнечной энергетике. Кроме того, материал используется при изготовлении солнечных батарей на борту космических кораблей, а также зарядке электрохимических аккумуляторов.

"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" – один из немногих российских производителей германия, обладающий необходимыми компетенциями… Сегодня мы обсуждаем программу запуска производства особо чистого германия в рамках программы импортозамещения для различных видов устройств. С их помощью в атомной промышленности, на таможенном контроле, а также на производстве изотопов и в других сферах деятельности фиксируют гамма-излучение. В России производство особо чистого германия на сегодняшний день не налажено", — заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

Особо чистый германий – это материал с чистотой до 99,99999999999%. Для сравнения: стандартная чистота выпускаемого в России германия соответствует уровню 99,999%.