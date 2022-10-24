МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Поставки продукции Samsung в Россию по-прежнему приостановлены, компания не принимала решение об их возобновлении, заявила РИА Новости в пресс-служба разработчика. Samsung активно набирает персонал в России

В марте Samsung приостановил поставки в Россию, объяснив это текущими политическими событиями и "физической невозможностью" поставок.

Ранее газета "Известия" писала, что Samsung активно набирает персонал в России, несмотря на заявления о сворачивании бизнеса. По мнению издания, у компании "есть стойкое желание остаться в России".

"Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок", — подчеркнули представители Samsung.

"Данные вакансии опубликованы в рамках стандартного процесса найма с целью замены ушедших сотрудников", пояснили в пресс-службе.