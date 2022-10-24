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2022
https://1prime.ru/business/20221024/838564177.html
В Samsung сообщили, что решения о возобновлении поставок в Россию нет
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Поставки продукции Samsung в Россию по-прежнему приостановлены, компания не принимала решение об их возобновлении, заявила РИА Новости в пресс-служба разработчика. В марте Samsung... ПРАЙМ, 24.10.2022
бизнес, технологии, новости, samsung, поставки, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Поставки продукции Samsung в Россию по-прежнему приостановлены, компания не принимала решение об их возобновлении, заявила РИА Новости в пресс-служба разработчика.
В марте Samsung приостановил поставки в Россию, объяснив это текущими политическими событиями и "физической невозможностью" поставок.
Ранее газета "Известия" писала, что Samsung активно набирает персонал в России, несмотря на заявления о сворачивании бизнеса. По мнению издания, у компании "есть стойкое желание остаться в России".
"Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок", — подчеркнули представители Samsung.
"Данные вакансии опубликованы в рамках стандартного процесса найма с целью замены ушедших сотрудников", пояснили в пресс-службе.