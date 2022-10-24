БЕРЛИН, 24 окт — ПРАЙМ. Четверть немецких предприятий планирует сокращать рабочих из-за роста цен на энергоносители. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного фондом Stiftung Familienunternehmen (Фонд "Семейного бизнеса") в понедельник.

"Для 25% опрошенных компаний сокращение рабочих мест является мерой противодействия росту цен на энергоносители", — сообщил фонд.

При этом апрельский опрос показал, что лишь 14% опрошенных предприятий рассматривали сокращение персонала.

В фонде отметили, что семейные предприятия страны сильно пострадали от кризиса и роста цен на газ и электроэнергию. Им приходится откладывать ранее запланированные проекты и даже частично прекращать или перемещать производство.

Опрос также продемонстрировал, что 9% из опрошенных предприятий намерены переместить производство за границу. Кроме того, 90% компаний планируют увеличить, либо уже увеличили цены на свою продукцию.

Опрос проводился институтом экономических исследований Ifo опрос по заказу фонда Familienunternehmen в сентябре. В нем приняли участие 1060 предприятий. Данные о погрешности в исследовании не приводятся.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.