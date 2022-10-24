МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Идея конфискации зарубежного имущества России в пользу Украины — еще один шаг в попрании всех норм, Москва будет изыскивать возможность бороться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков назвал причину сокращения контактов Путина с Макроном и Шольцем

"Хотя, надо признать, собственно тот факт, что западные страны отказывают даже нашим предпринимателям в праве оспаривать в суде подобные решения, говорит о том, что конечно здесь поле для маневра весьма и весьма ограничено. Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки", — добавил он.

Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заморозили 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса, эти средства распределены неравномерно по союзу.

Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления