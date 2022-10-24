Российский бизнес за рубежом не может оспорить права на свое имущество
Песков: российский бизнес за рубежом лишен возможности оспаривать права на свое имущество
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Идея конфискации зарубежного имущества России в пользу Украины — еще один шаг в попрании всех норм, Москва будет изыскивать возможность бороться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Хотя, надо признать, собственно тот факт, что западные страны отказывают даже нашим предпринимателям в праве оспаривать в суде подобные решения, говорит о том, что конечно здесь поле для маневра весьма и весьма ограничено. Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки", — добавил он.
Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заморозили 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса, эти средства распределены неравномерно по союзу. Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления