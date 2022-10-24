МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, создала компанию "Черкизово-Инфотех", которая будет действовать в сфере информационных технологий, следует из данных ЕГРЮЛ и комментария для РИА Новости. Группа "Черкизово" рассказала о перспективах развития бизнеса

Соответствующая запись в ЕГРЮЛ появилась 18 октября. Там же под основным видом деятельности новой компании указывается деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

"Это сервисная структура, которая будет специализироваться на оказании различных IT-услуг компаниям, входящим в группу "Черкизово", — пояснили агентству в пресс-службе.

Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.