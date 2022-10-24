МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Нидерландские власти сделали исключение для десятков компаний и учреждений, освободив их от выполнения антироссийских санкций, сообщает RTL Nieuws. Шольц назвал долю немцев, которые не поддерживают антироссийские санкции

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов разрешило некоторым городам, в том числе Гааге, пользоваться заключенными с дочерней компанией "Газпрома" контрактами по крайней мере до 1 января.

По данным издания, с февраля правительство страны выдало 91 разрешение на освобождение от санкции Евросоюза против России.

Отмечается, что исключения были сделаны министерствами иностранных дел, экономики, финансов, инфраструктуры, образования Нидерландов, "для предоставления определенной гибкости в конкретных случаях". Так, разрешение получили 34 корабля под российским флагом, перевозящие продукты питания и алюминий, 25 компаний для сотрудничества с бывшими дочерними компаниями российского "Газпрома".

Кроме того, Министерство внешней торговли выдало 18 разрешений 13 организациям по "гуманитарным соображениям" для сотрудничества между Евросоюзом и Россией по "гражданским вопросам".

Минфин страны выдал 13 разрешений на освобождение от ограничений ряда замороженных активов и товаров, попавших под санкции. Исключение для проведения платежа из России для дипломатических целей также сделал МИД.