МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Немецкий производитель программного обеспечения SAP откладывает уход с российского рынка, поскольку компания не нашла покупателя на свои активы в РФ, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Последствия ухода IKEA: россияне остались без банковских карт

"SAP пропустит крайний срок выхода из России до конца года, поскольку немецкая группа разработчиков программного обеспечения не смогла найти покупателя на это подразделение", — сообщили агентству источники.

Как сообщает агентство, в июле финансовый директор Лука Мучич заявил, что SAP завершит выход до конца года и понесет расходы в размере 350 миллионов евро. Несмотря на то, что SAP закрыла свои центры обработки данных и облачный бизнес в стране, у SAP все еще есть годовые контракты на техническое обслуживание в России, которые она должна обслуживать, в противном случае она столкнется с юридическими рисками. По словам источников, SAP прекратила оказание услуг поддержки компаниям, на которые распространяются западные санкции.

Согласно российскому законодательству, сотрудники, которые управляют местным подразделением SAP — SAP CIS — могут нести личную ответственность за любые нарушения контракта.

"SAP полностью привержена скорейшему сворачиванию наших операций в России. Недавние правовые изменения в России, однако, ограничили наши возможности в отношении последних шагов нашего ухода", — заявил агентству представитель SAP. По его словам, компания значительно сократила штат сотрудников в России с 1250 человек, к концу года их будет менее 100.

В апреле компания сообщила, что сворачивает все облачные операции в России и намерена прекратить поддержку и обслуживание локальных продуктов.