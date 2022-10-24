С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — ПРАЙМ. Представители потенциальных покупателей заводов IKEA в России начали их посещение в понедельник на условиях полной анонимности, сообщил РИА Новости органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов. Hoff после ухода IKEA из России увеличил продажи мебели на треть

"Одна группа визитеров уже была и в Новгороде, и в Тихвине. Визит в Кировскую область, по предварительным данным, запланирован на следующей неделе", — рассказал он.

По информации Илларионова, возможность приобретения заводов IKEA в России рассматривают шесть отечественных компаний. Группа представителей каждой из них включает около 15-ти специалистов различного профиля.

"При этом сохраняется полная анонимность", — отметил собеседник агентства. Он добавил, что график посещения заводов IKEA в Ленинградской и Новгородской областях потенциальными покупателями предполагает по 2 визита в день в течение трех дней.

В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. Замглавы Минпромторга РФ Дмитрий Евтухов сообщал, что министерство провело встречу с руководством IKEA, и уточнял, что пока шведский ритейлер продолжает оставаться в стране на прежних позициях. Несколько недель назад глава материнской компании — Ingka Group — Йеспер Бродин сообщал, что IKEA уволила 10 тысяч своих сотрудников в РФ.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата).