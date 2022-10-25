МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд на поездах дальнего следования для школьников из новых регионов до 2024 года включительно, передает RT. В Госдуме предложили стимул для граждан в борьбе с телефонным спамом

С соответствующей инициативой выступил депутат Султан Хамзаев. Он напрвил письмо на имя министра транспорта Виталия Савельева.

Законодатель отметил, что сейчас для школьников в возрасте от десяти лет и старше предусмотрена скидка в размере 50% на билеты поездов дальнего следования, которая действует круглогодично, за исключением летнего периода.

Также он напомнил, что к России недавно присоединилось четыре новых региона: Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

"В целях поддержки семей с детьми из данных регионов прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения бесплатного проезда для школьников, проживающих на новых территориях, на поездах дальнего следования до 2024 года включительно (независимо от сезона поездки)", — говорится в письме.

По словам Хамзаева, реализация идеи поможет семьям из новых субъектов снизить затраты на поездки детей на санаторно-курортное лечение и отдых в другие регионы страны, а также на перемещения с целью выбора высшего учебного заведения для обучения в других федеральных округах и т. д.