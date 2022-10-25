МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Участники российского рынка выступили против легализации параллельного импорта спиртных напитков, пишут "Известия". Объем параллельного импорта растет на 12 процентов каждый месяц

Легализовать параллельный импорт для части брендов иностранного алкоголя в сентябре предложил Минпромторг. В Минфине сказали, что рассмотрят предложения Минпромторга.

С возражением против этой инициативы выступила "Деловая Россия". Организация, куда входят крупнейшие отечественные производители алкогольных напитков — "Белуга", "Фанагория", "Абрау-Дюрсо" и другие, обратилась к министру финансов Антону Силуанову с соответствующим письмом.

В бизнес-объединении убеждены, что новый подход позволит недобросовестным импортерам ввозить в страну контрафакт. Сейчас это невозможно: при прямом импорте товаров иностранные производители либо их партнеры гарантируют, что в страну поставляют оригинальную продукцию. Ее качество компании подтверждают документами, подлинность которых производитель может подтвердить. Для потребителей это важно, поскольку легальные напитки безопасны для жизни и здоровья, отметили в "Деловой России".

При этом часть брендов премиального алкоголя, которые упоминает Минпромторг в своих поправках по свободному импорту, до сих пор официально завозят в Россию, отмечено в письме. Например, это ликер Aperol, вермуты и вина Martini, коньяк Camus, уточнил источник издания на потребительском рынке.

В последнее время в обществе обсуждают возможный дефицит импортного алкоголя. Например, о таких рисках заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В "Деловой России" с этим не согласны.

"В действительности же дефицита нет ни в одном из сегментов рынка спиртного, несмотря на то что некоторые иностранные компании прекратили поставки", — сказано в письме объединения.

Перечисленные марки есть и на полках магазинов. Если власти легализуют параллельный импорт спиртного, это нанесет ущерб добросовестным российским дистрибьюторам, полагают в "Деловой России".