МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Участники российского рынка выступили против легализации параллельного импорта спиртных напитков, пишут "Известия"

ФТС России

Объем параллельного импорта растет на 12 процентов каждый месяц

Легализовать параллельный импорт для части брендов иностранного алкоголя в сентябре предложил Минпромторг. В Минфине сказали, что рассмотрят предложения Минпромторга.

С возражением против этой инициативы выступила "Деловая Россия". Организация, куда  входят крупнейшие отечественные производители алкогольных напитков — "Белуга", "Фанагория", "Абрау-Дюрсо" и другие, обратилась к министру финансов Антону Силуанову с соответствующим письмом.

В бизнес-объединении убеждены, что новый подход позволит недобросовестным импортерам ввозить в страну контрафакт. Сейчас это невозможно: при прямом импорте товаров иностранные производители либо их партнеры гарантируют, что в страну поставляют оригинальную продукцию. Ее качество компании подтверждают документами, подлинность которых производитель может подтвердить. Для потребителей это важно, поскольку легальные напитки безопасны для жизни и здоровья, отметили в "Деловой России".

При этом часть брендов премиального алкоголя, которые упоминает Минпромторг в своих поправках по свободному импорту, до сих пор официально завозят в Россию, отмечено в письме. Например, это ликер Aperol, вермуты и вина Martini, коньяк Camus, уточнил источник издания на потребительском рынке.

В последнее время в обществе обсуждают возможный дефицит импортного алкоголя. Например, о таких рисках заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В "Деловой России" с этим не согласны.

"В действительности же дефицита нет ни в одном из сегментов рынка спиртного, несмотря на то что некоторые иностранные компании прекратили поставки", — сказано в письме объединения.

Перечисленные марки есть и на полках магазинов. Если власти легализуют параллельный импорт спиртного, это нанесет ущерб добросовестным российским дистрибьюторам, полагают в "Деловой России".