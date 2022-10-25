МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Холдинг "Агросила", один из крупнейших холдингов РФ, запланировал на 2023 год инвестиционную программу в размере 5,6 миллиарда рублей, на 10,7% выше, чем на текущий год, а также оценивает возможности финансирования инвестпроектов через облигации, сообщила РИА Новости гендиректор группы Светлана Барсукова. Чернышенко рассказал об инвестициях в российскую туристическую отрасль

"Инвестпрограмма на 2023 год сформирована и утверждена, она составит 5,6 миллиарда рублей. В ее рамках предполагается реализация как новых проектов, так и ряда перенесенных с 2022 года", — сообщила Барсукова. Инвестпрограмма текущего года в размере 5 миллиардов рублей реализована на 80%, но некоторые проекты, по ее словам, частично перенесены на 2023 год в связи со сложившимися для экономики страны внешнеполитическими обстоятельствами.

Барсукова уточнила, что при финансировании проектов обычно порядка 70-80% объема составляют заемные средства – кредиты коммерческих банков. Размещение публичного долга пока не планируется; между тем, компания присматривается к рынку облигаций. "Мы не проводили подобного рода консультации (по поводу размещения – ред.) с банками ввиду того, что эта работа на перспективу. Мы рассматриваем этот вопрос, но конкретных переговоров, конкретных мероприятий, направленных на выпуск подобного рода ценных бумаг, нами не производилось", — сообщила она.

Более половины, или 52% средств инвестпрограммы 2023 ориентированы на растениеводческое и животноводческое направления; помимо этого, средства будут направлены на обновление парка сельхозтехники. Например, в городе Азнакаево начнется строительство первой очереди второго комплекса по содержанию крупного рогатого скота на 4 тысячи голов. Первый комплекс, на 4,5 тысячи голов, полностью введен в эксплуатацию в конце августа.

Также планируется завершить строительство локальных очистных сооружений в птицеводческом производстве и реконструкцию элеватора в Набережных Челнах: увеличение мощностей хранения составит 42 тысячи тонн, что позволит единовременно размещать до 150 тысяч тонн, а ввод в эксплуатацию ожидается во втором квартале.

Холдинг "Агросила" — ведущий сельскохозяйственный производитель в Поволжье. В его состав входит 23 предприятия, расположенных на территории Татарстана, которые занимаются выращиванием, хранением и обработкой зерновых и технических культур, производством продукции животноводства и птицеводства, производством сахара, а также реализацией готовой продукции и сервисным обслуживанием сельхозтехники.