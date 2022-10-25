МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis за девять месяцев 2022 года снизилась на 29% в годовом выражении и составила 5,489 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль HSBC за январь-сентябрь снизилась на шесть процентов

Разводненная прибыль Novartis в пересчете на акцию по итогам трех кварталов составила 2,5 доллара против 3,44 доллара годом ранее. Выручка уменьшилась на 1% по сравнению с прошлогодним показателем – до 37,855 миллиарда долларов.

В третьем квартале чистая прибыль компании составила 1,575 миллиарда долларов, что на 43% ниже аналогичного периода 2021 года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,73 доллара против 1,23 доллара годом ранее. Выручка снизилась на 4% — до 12,543 миллиарда долларов.

"Novartis продемонстрировала хорошие результаты в третьем квартале и высокие операционные показатели с начала года", — отмечает компания.

Прогноз по росту продаж на текущий год был сохранен на уровне 4-6%, которые ожидались в июле.

Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Компания ведет деятельность более чем в 140 странах. Штат компании составляет около 108 тысяч человек.