МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Французский производитель промышленных газов Air Liquide сегодня отчитался о продажах за 3-й квартал, которые оказались чуть лучше ожиданий благодаря росту во всех бизнес-сегментах на фоне растущих цен на энергоносители. Аналитики спрогнозировали выручку Coca-Cola за третий квартал

Air Liquide поставляет такие газы, как кислород, азот и водород, для заводов и больниц. Ее выручка в 3-м квартале составила 8,25 млрд евро, средний прогноз был ниже — 8,11 млрд евро. На сопоставимой основе рост выручки в годовом сравнении составил 8,3%.