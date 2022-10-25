МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Wintershall Dea в третьем квартале 2022 года понизила оценку своей доли в 15,5% в операторе газопровода "Северный поток" Nord Stream AG на 175 миллионов евро из-за теракта на нём, следует из сообщения компании в квартальной финансовой отчетности. Премьер Саксонии заявил о необходимости восстановления "Северных потоков"

"После последних событий Wintershall Dea подготовила обновленный взвешенный сценарный анализ и переоценила стоимость собственного капитала в трубопроводной системе "Северный поток", снизив стоимость доли в Nord Stream AG в третьем квартале 2022 года на 175 миллионов евро", — говорится в отчете.

Nord Stream AG — собственник "Северного потока", а его долями владеют "Газпром международные проекты" (51%), Wintershall Dea AG (ранее Wintershall Holding GmbH) и PEG Infrastruktur AG (E.ON) (по 15,5%), N.V. Nederlandse Gasunie и Engie (по 9%).