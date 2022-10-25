МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. UBS сегодня сообщил о падении чистой прибыли в 3-м квартале на 24% из-за снижения активности на рынке. Тем не менее результат превзошел ожидания благодаря возросшему притоку нового капитала. Wintershall Dea повысила чистую прибыль за январь-сентябрь

Согласно оценкам, акции банка начнут торги с ростом на 1%.

Чистая прибыль швейцарского банка, которая причитается акционерам, составила 1,73 млрд долларов, превысив консенсус-прогноз в 1,53 млрд долларов, основанный на оценках 17 аналитиков.

Выручка составила 8,2 млрд долларов, что заметно меньше, чем в предыдущие кварталы этого года.

Обвал финансовых рынков привел к снижению комиссионных отчислений за управление капиталом, а неуверенность клиентов снизила доходы от трейдинга. С другой стороны, рост процентных ставок привел к увеличению процентного дохода банка.

UBS привлек 17 млрд долларов в виде чистых новых активов, приносящих комиссионные, в подразделении по управлению частным капиталом. В подразделении управления активами чистый приток средств составил 18 млрд долларов.

UBS заявил, что в этом году планирует выкупить акции на сумму около 5,5 млрд долларов.

В сентябре банк говорил, что планирует увеличить дивиденды на 10% и ожидает, что выкуп акций в 2022 году превысит цель в 5 млрд долларов. Он увеличил выплаты за счет сильного баланса после отказа от покупки американской группы Wealthfront, провайдера решений для автоматизированного управления капиталом, за 1,4 млрд долларов.

"Мы по-прежнему уверены в своей способности обеспечить возврат капитала акционерам в привлекательном и устойчивом объеме", — говорится в заявлении генерального директора UBS Ральфа Хамерса.