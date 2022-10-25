МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Операционный результат финской машиностроительной Wärtsilä пострадал в том числе из-за расходов в 200 миллионов евро на фоне ухода из России, свидетельствуют данные из финансового отчета компании. Philip Morris подтвердила планы об уходе с российского рынка

В финансовой отчетности по итогам первых трех кварталов года компания сообщает, что её операционный результат снизился на 232 миллиона евро и составил убыток в 62 миллиона (прибыль 170 миллионов за аналогичный период голом ранее). Это включает в себя расходы в размере 200 миллионов евро, связанные с уходом Wärtsilä из России, и расходы в размере 75 миллионов евро, связанные с сокращением производства в итальянском Триесте, уточняет компания.

В июле Wärtsilä сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, а другие были переведены за пределы России.

При этом по итогам отчётного периода поступление заказов увеличилось на 24%, до 4,436 миллиарда евро, а чистые продажи — на 28% до 4,072 миллиарда евро, в том числе по итогам третьего квартала они выросли на 30%, до 1,433 миллиарда евро.

Wärtsilä теперь ожидает, что спрос в текущем квартале будет ниже, чем в соответствующий период прошлого года, когда количество заказов компании было рекордно высоким. Тем не менее, ожидается, что спрос по итогам года будет немного выше, чем в прошлом году, следует из сообщения компании.

Как указано на сайте финского предприятия, Wärtsilä — мировой лидер в области инновационных технологий и производственных решений на протяжении всего жизненного цикла для морского и энергетического рынков. В компании работает 17 тысяч человек в более чем 200 офисах в 68 странах. В 2021 году чистый объем продаж Wartsila составил 4,8 миллиарда евро. Акции компании зарегистрированы на бирже Nasdaq Helsinki.