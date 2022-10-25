МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. В отношении украинских предприятий действуют графики ограничения электропотребления с целью для стабилизации работы энергосистемы, сообщили во вторник в "Укрэнерго". "Укрэнерго" ограничило потребление электроэнергии в стране

"Для стабилизации работы энергосистемы диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения электропотребления и мощности для промышленных потребителей во всех регионах Украины. Принудительные ограничения потребителей электроэнергии — полностью контролируемая мера, которая позволяет снизить нагрузку на электросети", — сказано в сообщении компании в Telegram-канале.

В "Укрэнерго" отметили, что снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления, уменьшает риск перегрузки в сетях.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.