МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российский бизнес Freedom Holding Corp. в процессе ребрендинга меняет наименование с "Фридом Финанс" на "Цифра", говорится в сообщении компании. Последствия ухода IKEA: россияне остались без банковских карт

"Холдинг Freedom Holding Corp. продаст свои российские активы Максиму Повалишину, который стоял у истоков создания бизнеса Freedom Finance в России. В структуру сделки войдет как инвестиционная компания, так и банк "Фридом Финанс". В связи с предстоящей сделкой, будет проведен ребрендинг, инвестиционная компания и банк сменят фирменное наименование на "Цифра", — говорится в сообщении.

Freedom Holding Corp. 20 октября объявила о заключении договора купли-продажи 100%-й доли в уставном капитале ИК "Фридом Финанс" с единственным покупателем — Максимом Повалишиным, который работал в руководстве компании с момента ее основания. Банк "Фридом Финанс" принадлежит российской инвесткомпании и входит в периметр сделки. Одновременно с процедурой смены владельца состоится ребрендинг российского бизнеса.

"Инвестиционная компания и банк начнут работать под брендом "Цифра", который полностью отражает меняющуюся парадигму бизнеса. Стратегия подразумевает развитие в цифровую экосистему, состоящую из ИК, банка, управляющей компании и лизинговой компании, объединенных единой инфраструктурой, позволяющей клиентам с легкостью находить наиболее эффективные решения своих задач. В результате ребрендинга ИК "Фридом Финанс" сменит наименование на "Цифра брокер". Банк "Фридом Финанс" будет работать под брендом "Цифра банк", — говорится в сообщении.

ИК "Фридом Финанс" работает на фондовом рынке с 2008 года, является участником торгов Московской биржи и "СПБ биржи", членом НАУФОР. Компания имеет лицензии Банка России на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. На сегодня насчитывается более чем 50 региональных офисов под брендом "Фридом Финанс", а клиентская база превышает 170 тысяч человек.

Банк "Фридом Финанс" основан в 1990 году, на 100% принадлежит ИК "Фридом Финанс". Имеет универсальную лицензию ЦБ РФ. На 1 сентября 2022 года чистые активы банка составили 18,3 миллиарда рублей, собственные средства (капитал) – 1,8 миллиарда. Объем вкладов физических лиц достиг 9,2 миллиарда рублей.