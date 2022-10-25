МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. X5 Group за девять месяцев 2022 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 23,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года — до 43,105 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль Novartis за девять месяцев упала на 29 процентов

Показатель EBITDA вырос на 17,9% и составил 236,744 миллиарда рублей. Выручка повысилась на 19% — до 1,9 триллиона рублей. Скорректированная EBITDA (без учета расходов, связанных с программой долгосрочного премирования менеджмента, выплат на основе акций и прочих разовых вознаграждений, а также эффекта от трансформации) увеличилась на 17,3% — до 238,688 миллиарда рублей.

Рентабельность X5 по EBITDA составила 12,5% после 12,6% годом ранее, по скорректированной EBITDA — 12,6% против 12,7%.

В третьем квартале чистая прибыль компании выросла на 13,2% — до 13,844 миллиарда рублей, выручка — на 19,2%, до 647,869 миллиарда рублей. Показатель EBITDA увеличился на 11,3% и составил 77,036 миллиарда рублей.