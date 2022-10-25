МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобильной компании Kia Motors за первые три квартала года составила 3,372 триллиона вон (около 2,34 миллиарда долларов), что на 4% ниже показателя годом ранее, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль Hyundai Motor выросла за январь-сентябрь

Выручка при этом увеличилась на 20,4% по сравнению с уровнем прошлого года – до 63,395 триллиона вон (44 миллиарда долларов). А операционная прибыль выросла на 18,5% и составила 4,609 триллиона вон (3,2 миллиарда долларов).

В третьем квартале чистая прибыль Kia упала в четыре раза по сравнению с показателем годичной давности и составила 458,9 миллиарда вон (318 миллионов долларов). Выручка же подскочила на 30,5%, до 23,162 триллиона вон (16,1 миллиарда долларов). Операционная прибыль составила 768,2 миллиарда вон (533 миллиона долларов), что в 1,8 раза меньше, чем год назад.

Продажи машин за третий квартал сократились на 1,5% — до 734 тысяч. В России продажи компании упали в 5,4 раза, до 11 тысяч авто.

Kia Motors — южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Штаб-квартира находится в Сеуле.