МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российский брокер "ИК Ай Ти Инвест", с 2017 года работавший под брендом ITI Capital, начинает обратный ребрендинг, говорится в сообщении компании. Российский бизнес Freedom Holding меняет название в процессе ребрендинга

"Компания возвращается к старому бренду — ITinvest. Изменения связаны с новым этапом развития компании в текущих мировых условиях", — отмечается в сообщении.

Полный переход на старый бренд запланирован до конца года.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) в июле подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг компании "ИК Ай Ти Инвест" по национальной шкале инвестиционных компаний для Российской Федерации на уровне "AAA|ru.iv|" со стабильным прогнозом.