Российский брокер ITI Capital вернется к старому бренду "ИК Ай Ти Инвест"
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российский брокер "ИК Ай Ти Инвест", с 2017 года работавший под брендом ITI Capital, начинает обратный ребрендинг, говорится в сообщении компании.
"Компания возвращается к старому бренду — ITinvest. Изменения связаны с новым этапом развития компании в текущих мировых условиях", — отмечается в сообщении.
Полный переход на старый бренд запланирован до конца года.
Национальное рейтинговое агентство (НРА) в июле подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг компании "ИК Ай Ти Инвест" по национальной шкале инвестиционных компаний для Российской Федерации на уровне "AAA|ru.iv|" со стабильным прогнозом.