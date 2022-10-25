МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, установила ориентир ставки купона по биржевым облигациям в объеме не менее 5 миллиардов рублей на уровне не выше 10,2% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Группа "Черкизово" создала собственную ИТ-компанию

Такому ориентиру купона соответствует доходность к погашению не выше 10,6% годовых.

Компания во вторник собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-05 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно ожидается 27 октября.

Организатором размещения выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, "Московский кредитный банк", БК "Регион", Россельхозбанк и "Инвестбанк Синара".

Ранее компания планировала собрать заявки инвесторов на облигации выпуска в конце сентября.