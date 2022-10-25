ПЕКИН, 25 окт — ПРАЙМ. Китай с 1 ноября ввел налог на потребление для производителей, импортеров и оптовых продавцов электронных сигарет, говорится в совместном заявлении трех государственных ведомств КНР. СМИ: США могут наложить санкции на крупного китайского производителя чипов

Министерство финансов, Главное таможенное управление и Государственное налоговое управление Китая во вторник опубликовали совместное заявление о взимании налога на потребление на электронные сигареты.

"Включить электронные сигареты в область сбора налога на потребление и добавить пункт об электронных сигаретах в статью налога на табачные изделия", — указано в заявлении.

Налог будет распространяться на организации и физлиц, которые занимаются производством, импортом и оптовой торговлей электронными сигаретами на территории КНР.

При расчете налога будет использоваться адвалорная ставка, то есть налоговая или таможенная ставка, установленная в процентах от стоимости объекта обложения.

Для предприятий и физических лиц, занимающихся производством и импортом электронных сигарет, вводится налоговая ставка в 36%, для тех, кто занимается оптовой продажей – 11%.